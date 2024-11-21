Ученые предсказали увеличение смертности от жары и загрязнения в 5-7 раз к 2100 году

Немецкие ученые из Института химии Макса Планка и других научных учреждений предупредили о многократном росте глобальной смертности из-за климатических и экологических факторов к концу столетия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Согласно результатам моделирования, количество жертв жаркой погоды к 2100 году вырастет в семь раз по сравнению с текущими показателями, а из-за загрязнения воздуха люди будут уходить из жизни в пять раз чаще по сравнению с сегодняшним днем.

Расчеты основаны на анализе прогнозов с 2000 по 2090 год, проанализированных с десятилетними интервалами.

«В 2000 году около 1,6 млн человек ежегодно уходили из жизни из-за экстремальных температур, как холода, так и жары. К концу столетия, по наиболее вероятному сценарию, эта цифра вырастет до 10,8 млн, что примерно в семь раз больше.

Что касается загрязнения воздуха, то в 2000 году ежегодное количество жертв составило около 4,1 млн. К концу столетия это число достигнет 19,5 млн, что в пять раз больше», — объяснил руководитель исследования, доктор Андреа Поццер.

Исследование показывает значительные региональные различия в будущих показателях смертности. Ожидается, что Южная и Восточная Азия столкнутся с самым сильным ростом, вызванным старением населения, при этом загрязнение воздуха по-прежнему будет играть важную роль.

Напротив, в регионах с высоким уровнем дохода, таких как Западная Европа, Северная Америка, Австралазия и Азиатско-Тихоокеанский регион, ожидается, что количество смертей, связанных с экстремальными температурами, превзойдет количество потерь, вызванных загрязнением воздуха. В некоторых странах этих регионов, таких как США, Англия, Франция, Япония и Новая Зеландия, этот сдвиг уже происходит.

Ожидается, что к концу столетия риски для здоровья, связанные с температурой, превысят риски, связанные с загрязнением воздуха, для пятой части населения мира, что подчеркивает настоятельную необходимость принятия комплексных мер по снижению этого растущего риска для здоровья населения.

Ранее ученые зафиксировали «ошеломительный» уровень смертности из-за жары среди бездомных.