Ученые зафиксировали «ошеломительную» смертность среди бездомных из-за жаркой погоды

Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета выяснили, что первыми жертвами жары становятся бездомные люди. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Epidemiology (AJE).

Команда проанализировала показатели смертности среди лиц без постоянного места жительства в засушливых районах штатов Калифорния и Невада, включая мегаполисы Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Эти города выбрали для изучения из-за значимой доли живущих на улице людей и жаркого климата.

По словам специалистов, расчеты показали значительное увеличение летальных исходов бездомных в связи с жаркой погодой.

«Неудивительно, что мы обнаружили связь между жарой и смертностью среди людей без жилья, но ее масштабы ошеломляют. Наши оценки в 10–100 раз превышают известные связи между ежедневной жарой и смертностью среди населения в целом в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе», — отметили авторы научной работы.

По словам исследователей, количество жертв жары среди всех групп населения можно снизить с помощью таких мер, как общедоступные водонапорные станции, озеленение территорий, использование светоотражающей краски и охлаждающие центры.

Ранее ученые выяснили, что летняя жара в Европе унесла около 50 тыс. жизней в 2023 году.