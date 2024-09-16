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Потерянная луна могла создать гигантские горы и ущелья на Марсе, выяснили ученые

arXiv: вокруг древнего Марса, вероятно, вращался крупный спутник Нерио

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NASA/JPL-Caltech/AP

Марс в далеком прошлом мог обладать крупной луной, превосходящей по размерам нынешние спутники Фобос и Деймос. Существование этого небесного тела объяснило бы странную форму и необычный рельеф Красной планеты. К такому выводу пришел американский астроном Майкл Эфромски из Военно-морской обсерватории в Вашингтоне. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

На Марсе находятся самый большой каньон, самая высокая гора и самое обширное нагорье в Солнечной системе. В западном полушарии планеты доминирует возвышенность Тарсис высотой до семи километров, тогда как на ее противоположной стороне находится высокогорный регион Терра Сабейская.

По словам ученого, такой ландшафт мог возникнуть из-за влияния спутника под названием Нерио, который впоследствии исчез неясным образом.

Исследователь считает, что Нерио находился рядом с Марсом достаточно времени, чтобы деформировать поверхность планеты по мере ее охлаждения. Дальнейшие геологические процессы могли продолжить начатую луной работу, подняв возвышенности и приведя к странной форме Марса.

Эфромски отметил, что Нерио — лишь гипотеза. Кроме того, сегодня нет никаких вещественных доказательств существования большого спутника. Например, если он был разрушен в результате столкновения с другим космическим объектом, то на поверхности Марса должны были бы остаться характерные цепочки кратеров от его осколков.

Ранее ученые раскрыли тайну возможного происхождения спутников Марса Фобоса и Деймоса.

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