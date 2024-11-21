Ученые нашли способ предсказать скорое ухудшение настроения

Данные о сне человека могут предсказать его нарушения настроения с помощью машинного обучения. Это показало исследование, опубликованное в журнале npj Digital Medicine.

Расстройства настроения тесно связаны с нарушениями сна и циркадных ритмов. С ростом популярности умных часов и других носимых устройств собирать данные о режиме сна и бодрствования стало проще. В новом исследовании ученые разработали модель для предсказания изменений настроения по данным о сне.

В эксперименте приняли участие 168 пациентов с расстройствами настроения, от которых ученые получили данные за 429 дней. Сначала авторы выделили 36 особенностей сна и циркадного ритма. С помощью машинного обучения они получили высокоточные прогнозы для наступления депрессивных, маниакальных и гипоманиакальных эпизодов.

При биполярном расстройстве люди страдают от неконтролируемой смены настроения: периоды подавленности (депрессивные) чередуются с периодами хорошего (маниакального) или чрезмерно хорошего (гипоманиакального) настроения.

Изменения циркадного ритма оказались главным фактором смены настроения. В частности, замедленные циркадные ритмы увеличивают риск возникновения депрессивных эпизодов, а ускоренные — риск маниакальных эпизодов. Это открытие открывает новые возможности для отслеживания изменений индивидуального циркадного ритма с целью прогнозирования будущих эпизодов настроения.

«Мы представляем себе будущее, в котором пациенты с расстройствами настроения смогут получать персональные рекомендации по режиму сна с помощью приложения для смартфонов, чтобы предотвратить приступы плохого настроения», — объяснили ученые.

Ранее ученые узнали влияние интернета на душевное здоровье пожилых людей.