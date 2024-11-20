Вызывающие отравление бактерии могут стать оружием против рака

Ученые из Университета Глазго показали, что бактерии сальмонеллы могут быть использованы для борьбы с раком кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Использование бактерий для борьбы с раком изучается с XIX века. Однако идея имела ограниченный успех, поскольку хотя бактерии и подавляют рост раковых клеток, они также угнетают часть иммунной системы, отвечающей за уничтожение опухолей. В новой работе ученые нашли способ решить эту проблему.

Оказалось, что сальмонелла крадет у иммунных клеток аминокислоту аспарагин, которая необходима им для борьбы с раком.

«Мы считаем, что это знание может позволить сконструировать бактерии таким образом, чтобы они не атаковали аспарагин, позволяя иммунным Т-клеткам действовать против опухолевых клеток», — объяснили ученые.

Ученые также определили белок, ответственный за «кражу» аспарагина. Именно он может стать мишенью для генетической модификации противораковых бактерий.

Ранее новая терапия помогла трети пациентов с неизлечимым раком щитовидной железы.