Особый белок может защитить клетки мозга при болезни Паркинсона

Белок PNA5 защищает клетки головного мозга и может лечь в основу лекарств против болезни Паркинсона и связанных с ней расстройств. Это показало исследование ученых из Университета медицинских наук Аризоны, опубликованное в журнале Experimental Neurology.

Болезнь Паркинсона — неврологическое расстройство, вызывающее тремор, скованность, замедление движений, нарушение равновесия, а иногда и деменцию. Существуют лекарства, которые смягчают двигательные симптомы, но не нарушения памяти и мышления. При этом на поздних стадиях от них страдают до 70% пациентов.

В новом исследовании на мышах ученые показали, что белок PNA5, по-видимому, оказывает защитное действие на клетки головного мозга. Также он замедлял прогрессирование деменции у животных с моделью болезни Паркинсона. PNA5 уменьшал воспаление в нервной системе животных. Хотя воспаление играет важную роль в защите от инфекций, при переходе в хроническую форму оно может нарушить работу здоровых клеток.

«PNA5, по-видимому, имеет возможность в некоторой степени остановить или отсрочить прогрессирование болезни Паркинсона и может улучшить здоровье клеток головного мозга или предотвратить их потерю», — объяснили ученые.

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