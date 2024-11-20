У коматозных больных нашли сознание и превратили его в музыку с помощью клоунов

Ученые из Монреальского университета разработали метод перевода электрической активности мозга коматозных больных в музыку. Результаты работы опубликованы в журнале Leonardo.

Травмы головы или опухоли мозга могут привести к переходу человека в измененное состояние сознания, при котором теряется способность общаться или реагировать на внешние раздражители. Оценка уровня сознания людей, находящихся в коматозном или в бессознательном состоянии, остается сложной задачей.

В новом исследовании ученые разработали протокол «Resonance» для выявления и усиления проявлений сознания у пациентов с минимальным уровнем общения. Сначала клоуны должны вызвать реакцию мозга пациента, задействовав разные органы чувств. Затем с помощью специального прибора регистрируются электрические сигналы, генерируемые мозгом пациента. Эти данные подаются на звуковой генератор, которые превращает их в музыку.

«Это очень гуманный, даже художественный подход, при котором электрическая активность мозга преобразуется в звук. Ритм музыки меняется в зависимости от состояния сознания. Когда уровень сознания человека становится слышимым, члены семьи понимают, что могут пообщаться с ним. Мозг включается всего на несколько минут в день, так что любое общение очень значимо», — объяснили ученые.

Пока что метод был протестирован только на двух пациентах с тяжелыми повреждениями головного мозга, которые не владеют речью. В будущем способ может сделать уход за больными более демократичным и гуманным, особенно с учетом того, что процедуру можно проводить дома.

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