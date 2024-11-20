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Ученые раскрыли один из секретов эволюции человека с помощью древней ДНК

NEE: обнаружены модели модификаций ДНК, сформировавшие мозг человека

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме открыли новый метод метилирования (модификации) ДНК в древних биологических образцах, расширив знания об эволюции человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Поскольку метилирование ДНК служит ключевым маркером экспрессии генов, эта работа позволяла специалистам исследовать изменения активности генов в мозге и других тканях, которые обычно отсутствуют в ископаемых остатках.

В отличие от предыдущих исследований, которые были сосредоточены на костной ткани — обычно единственном источнике древней человеческой ДНК — новый подход использует закономерности развития модификаций ДНК для оценки изменений генетической информации во всем организме.

Обучив алгоритм на основе данных о метилировании живых существ, команда достигла точности до 92% в прогнозировании метилирования ДНК в различных частях организма.

Затем алгоритм применили к древним людям, выявив более 1850 участков дифференциального метилирования, особенно в нейронах префронтальной коры.

Многие из этих участков связаны с генами, имеющими решающее значение для развития мозга, включая семейство генов нейробластомы (NBPF), которое долгое время ассоциировалось с эволюцией человеческого мозга.

Исследование открыло путь к новому пониманию роли эпигенетических изменений в эволюции человека и развитии сложных нейронных функций, отметили авторы работы.

Ранее ученые выяснили, что стремление потреблять богатую углеводами пищу могло ускорить эволюцию человека.

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