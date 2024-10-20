Тяга к углеводам могла ускорить эволюцию человека, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Буффало и Лаборатории Джексона обнаружили генетические истоки способности современного человека усваивать сложный углеводный крахмал. Это позволяет нам питаться хлебом, макаронами и другими богатыми углеводами продуктами. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда проанализировала геномы 68 древних людей, включая образец возрастом 45 тыс. лет из Сибири. Как показал анализ, дублирование ответственного за расщепление крахмала гена слюнной амиалазы (AMY1) могло произойти задолго до появления сельского хозяйства.

Амиалаза — фермент, который не только перерабатывает крахмал в глюкозу, но и придает хлебу его вкус.

«Идея заключается в том, что чем больше у вас генов амилазы, тем больше амилазы вы можете производить и тем больше крахмала вы можете эффективно переваривать», — уточнили специалисты.

У доисторических охотников-собирателей было в среднем от четырех до восьми копий AMY1 на диплоидную клетку.

Исследователи выяснили, что дупликации гена AMY1 происходили у неандертальцев и денисовцев. Это говорит о том, что ген AMY1 мог впервые дуплицироваться более 800 тыс. лет назад, задолго до отделения людей от неандертальцев и гораздо раньше, чем предполагалось.

По словам ученых, индивиды с большим числом копий AMY1 переваривали крахмал более эффективно и имели больше потомства, за счет чего преуспевали в течении длительного эволюционного периода. Это свойство могло ускорить отделение предков современных людей от неандертальцев и других родственных видов.

Ранее исследователи выяснили, где люди впервые начали скрещиваться с неандертальцами.