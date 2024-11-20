Ученые испытали компактную альтернативу тонометру для постоянного ношения

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали носимый ультразвуковой датчик для мониторинга артериального давления. Он выполнен в формате пластыря и может заменить тонометр. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

«Традиционные измерения артериального давления с помощью манжеты, которые ограничиваются предоставлением одноразовых значений артериального давления, могут упустить критические закономерности. Наш носимый пластырь обеспечивает непрерывный поток данных о форме волны артериального давления, что позволяет ему выявлять подробные тенденции колебаний артериального давления», — отметили авторы разработки.

Пластырь представляет собой мягкое и эластичное устройство размером с почтовую марку, которое приклеивается к коже. При ношении на предплечье он обеспечивает точные показания артериального давления в реальном времени глубоко внутри тела.

Накладка изготовлена из силиконового эластомера, в котором размещен массив небольших пьезоэлектрических преобразователей, зажатых между растягивающимися медными электродами. Преобразователи передают и принимают ультразвуковые волны, которые отслеживают изменения диаметра кровеносных сосудов. Затем данные преобразуются в значения артериального давления.

В ходе испытаний на 21 пациенте устройство показало результаты, сопоставимые с манжетой для измерения артериального давления и другим клиническим устройством, называемым артериальной линией. Последний прибор представляет собой датчик, вставляемый в артерию для постоянного контроля артериального давления.

Хотя артериальная линия служит золотым стандартом для измерения артериального давления в отделениях интенсивной терапии и операционных, она ограничивает подвижность пациента, может вызывать боль или дискомфорт и требует хирургической процедуры для установки.

Пластырь представляет собой более простую и надежную альтернативу, как показали проверочные испытания, проведенные на пациентах, проходящих процедуры артериальной линии в лабораториях катетеризации сердца и отделениях интенсивной терапии.

Ранее ученые разработали пластырь для лечения псориаза.