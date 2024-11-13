Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые разработали пластырь для лечения псориаза

BioMatAdv: создан патч из нановолокон, снимающий воспаление при псориазе

close
Shutterstock

Датские ученые из Копенгагенского университета разработали пластырь для более эффективного лечения псориаза и других воспалительных заболеваний кожи. Исследование опубликовано в научном журнале Biomaterials Advances (BioMatAdv).

Псориаз остается одной из самых распространенных кожных болезней в мире. Он проявляется как красная сыпь с белыми чешуйками, которые могут различаться по форме, размеру и тяжести симптомов.

Патч содержит одновременно два активных ингредиента и высвобождает их в кожу с разной скоростью.

Салициловая кислота действует немедленно, чтобы устранить отмершие клетки, накопившиеся в эпидермисе. Противовоспалительный препарат гидрокортизон имеет более длительный эффект.

«Мы протестировали прототип на коже свиньи и клетках кожи человека и сравнили результаты с кремами и мазями, доступными в аптеках, и наши исследования показывают, что пластырь столь же эффективен, как и стандартные методы лечения», — отметила ведущий автор исследования Анна-Лена Гюртлер.

Для изготовления пластыря ученые использовали электропрядение — метод создания нановолокон из полимерного раствора под действием высокого напряжения.

По словам специалистов, средство также может быть эффективно для заживления ран и лечения других воспалительных заболеваний кожи, включая атопический дерматит.

Ранее исследователи выяснили, какой метод терапии рака втрое повышает риск развития псориаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами