Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пребывание в космосе делает человека более заторможенным, выяснили ученые

FIP: астронавты на орбите тратят больше времени на выполнение задач

close
NASA/Reuters

Американские ученые из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA пришли к выводу, что пребывание в космосе сказывается на скорости действий астронавтов. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Physiology (FIP).

Специалисты изучили данные 25 человек, находившихся на борту Международной космической станции (МКС) в среднем шесть месяцев. Информация содержала самую широкую выборку данных о когнитивных способностях астронавтов из доступных на сегодня.

Как показал анализ, полугодовое пребывание на орбите не вызвало существенных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений у астронавтов.

Однако выяснилось, что профессиональные исследователи космоса начали медленнее справляться с тестами на скорость обработки данных, рабочую память и внимание.

«Снижение внимания наблюдалось только в начале миссии, тогда как снижение скорости обработки данных не возвращалось к исходному уровню до окончания миссии и возвращения экипажа на Землю», — уточнили ученые.

Исследователи заявили, что их открытие может помочь им понять, какие изменения в когнитивных способностях можно ожидать, когда люди попадают в экстремальные условия. Однако эксперименты не позволили установить причины этих изменений.

Ранее ученые изучили работу сердца людей с ожирением в невесомости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами