Пребывание в космосе делает человека более заторможенным, выяснили ученые

Американские ученые из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA пришли к выводу, что пребывание в космосе сказывается на скорости действий астронавтов. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Physiology (FIP).

Специалисты изучили данные 25 человек, находившихся на борту Международной космической станции (МКС) в среднем шесть месяцев. Информация содержала самую широкую выборку данных о когнитивных способностях астронавтов из доступных на сегодня.

Как показал анализ, полугодовое пребывание на орбите не вызвало существенных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений у астронавтов.

Однако выяснилось, что профессиональные исследователи космоса начали медленнее справляться с тестами на скорость обработки данных, рабочую память и внимание.

«Снижение внимания наблюдалось только в начале миссии, тогда как снижение скорости обработки данных не возвращалось к исходному уровню до окончания миссии и возвращения экипажа на Землю», — уточнили ученые.

Исследователи заявили, что их открытие может помочь им понять, какие изменения в когнитивных способностях можно ожидать, когда люди попадают в экстремальные условия. Однако эксперименты не позволили установить причины этих изменений.

Ранее ученые изучили работу сердца людей с ожирением в невесомости.