Врач рассказал про виброжилеты для борьбы с мокротой

Для лечения хронической обструктивной болезни легких используются аппаратные методики. В том числе врачи используют виброжилеты для отхождения мокроты, об этом «Газете.Ru» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов. Заболевание характеризуется хроническими респираторными симптомами. Среди них — одышка, кашель, кашель с мокротой.

«Благодаря высокой частоте сигнала эти аппараты позволяют улучшить отхождение мокроты из дыхательных путей. Условно говоря, пациент надевает жилет с пневматикой, он передает очень высокие колебания на грудную клетку, и благодаря этому происходит отхождение мокроты», — отметил врач.

Кроме того, для лечения болезни применяют специальные ингаляторы: дозированные аэрозольные, порошковые, жидкостные, небулайзеры. Ингаляции считаются самым эффективным методом.

«Для каждого из этих ингаляторов нужен свой ингаляционный маневр. То есть в каждом случае надо обучаться, как правильно дышать в каждый вид ингалятора, это важнейшая часть терапии для пациента. Но вот сейчас появились такие ингаляторы, в которых совмещаются три разных терапевтических молекулы. Это называется фиксированная комбинированная терапия, серьезное подспорье для облегчения состояния больных. Пациент использует один и тот же ингалятор и получает все компоненты одновременно», — рассказал врач.

Подробнее о том, какие новые методы диагностики и лечения ХОБЛ есть, какие разрабатываются и почему россиянам надо запретить курить — в интервью Авдеева «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, в каком возрасте может развиться обструктивная болезнь легких.