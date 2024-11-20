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Врач рассказал, в каком возрасте может развиться обструктивная болезнь легких

Академик Авдеев: сорокалетний больной ХОБЛ — уже обычное явление

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Обычно хроническая обструктивная болезнь легких диагностируется в возрасте 65-70 лет, однако в последние годы число молодых больных стало расти. Теоретически болезнь может развиться и в 25 лет, а 40-45-летние пациенты — уже обычное явление, рассказал «Газете.Ru» главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

«Сегодня, к большому сожалению, мы наблюдаем тревожную тенденцию: молодых пациентов с ХОБЛ — 35−40 лет. Иногда мы диагноз можем поставить и в 32 года, но это все-таки не такая частая ситуация. А вот в 40−45-летние пациенты — это уже совсем обычное явление. И тут объяснение очень простое: если пациент начинает курить, допустим, в 15 лет, то уже в 25 у него теоретически может развиться ХОБЛ», — рассказал врач.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов. Заболевание характеризуется хроническими респираторными симптомами. Среди них — одышка, кашель, кашель с мокротой.

«Среди причин возникновения в России — прежде всего, курение. Ну а на втором месте стоят повреждающие частицы и газы — в том случае, если человеку приходится ими дышать в закрытом помещении длительное время», — отметил врач.

Подробнее о том, какие новые методы диагностики и лечения ХОБЛ есть, какие разрабатываются, как при ХОБЛ помогают виброжилеты и почему россиянам надо запретить курить — в интервью Авдеева «Газете.Ru».

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