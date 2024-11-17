Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дневной сон снижает уровень сахара в крови, выяснили ученые

Nature: для снижения уровня сахара нужно спать по 15-20 минут после обеда

close
Shutterstock

Ученые из Берлинской эндокринологической клиники установили, что послеобеденный сон длительностью 15-20 минут снижает уровень сахара в крови лучше, чем простой пассивный отдых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании, проведенном в сотрудничестве с экспертами швейцарского Института сна, приняли участие 1200 пациентов с диабетом второго типа. В рамках эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Первую проинструктировали провести 15-20 минут в положении лежа или сидя после обеда, а вторую — попытаться заснуть.

До и после начала исследования у каждого пациента взяли образцы крови для оценки уровня глюкозы. Оказалось, что короткий сон (длительностью 15-20 минут) помог снизить концентрацию сахара в организме на 25-30% эффективнее, чем обычный отдых.

Ученые предположили, что послеобеденный сон активизирует процессы восстановления организма и нормализует выработку инсулина. Они также отметили, что важно не засыпать надолго, поскольку это может привести к обратному эффекту — повышению уровня сахара.

Ранее была найдена генетическая причина тяги к сладкому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами