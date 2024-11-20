Фармацевт рассказала, какие витамины не приносят пользы здоровью

По мнению британского фармацевта Амины Хван, сладкие витаминные пастилки, комплексные добавки и специализированные витамины для волос, ногтей и кожи не помогут укрепить здоровье и улучшить внешность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалист объяснила, что сладкие жевательные витамины завоевывали популярность на рынке из-за приятного внешнего вида и вкуса. По сравнению с классическими вариантами добавок, «мармеладки» обладают существенным недостатком. По словам Хван, вторые часто содержат добавленный сахар или подсластители, такие как фруктовый сок или сахарные спирты. Такие ингредиенты не только повышают калорийность продукта, но и могут вызывать проблемы с пищеварением.

Второй вид неэффективных пищевых добавок — это специализированные комплексы для укрепления волос, ногтей и кожи. Фармацевт уточнила, что они не оказывают должного воздействия из-за низкой концентрации полезных веществ и биодоступности. По словам специалиста, конкретные проблемы с ногтями, волосами и кожей может решить прием качественных добавок по отдельности.

К третьей и последней категории добавок, которые Хван не рекомендует покупать, относятся мультивитаминные комплексы. Исследование, проведенное учеными из Университета Джонса Хопкинса, показало, что мультивитамины не снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они не отвечают потребностям конкретного человека в определенных витаминах и часто содержат малые дозы действующих веществ.

Ранее был назван витамин, замедляющий старение мозга.