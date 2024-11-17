Назван витамин, замедляющий старение мозга

Ученые из Гарвардской Медицинской школы установили, что недостаток витамина D в организме ускоряет возрастные изменения в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 1200 добровольцев старше 65 лет. Наблюдения за состоянием их здоровья продолжались около 12 лет. За это время испытуемые несколько раз предоставляли образцы крови для лабораторной оценки уровня витамина D в организме. Также в конце исследования участники прошли МРТ (магнитно-резонансную томографию головного мозга).

Результаты МРТ показали, что у людей с нормальным уровнем витамина D в организме лучше сохранялись объем и целостность серого вещества головного мозга. Серое вещество выполняет функцию приема и переработки информации, а также осуществляет контроль всех функций организма: мышечной активности, сенсорного восприятия (например, зрения, слуха), эмоций и речи.

По словам профессора Дэвида Стоуна, ведущего автора исследования, достаточный уровень витамина D также способствует замедлению атрофии гиппокампа — области мозга, которая отвечает за память и обучение.

Для поддержания здоровья мозга исследователи рекомендовали регулярно находиться под солнцем и употреблять продукты, богатые витамином D (такие как рыба и яйца). В случае необходимости дефицит этого вещества можно восполнить с помощью специальных добавок.

Ранее ученые выяснили, как принимать витамин D от гипертонии.