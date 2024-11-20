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Ученые назвали неожиданного преемника человека на Земле

European: осьминоги станут главным видом на планете в случае исчезновения людей

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Unsplash

В случае вымирания человечества новую разумную цивилизацию на Земле со временем могут создать осьминоги. Об этом изданию The European рассказал ученый-зоолог из университета Оксфорда Тим Коулсон.

Исследования показывают, что эволюция, движимая генетическими мутациями, подарила осьминогам удивительные способности: высокий интеллект, умение решать задачи, способность к маскировке и эффективному взаимодействию с окружающей средой. Эти морские существа, несмотря на отсутствие скелета, демонстрируют феноменальную адаптивность, позволяющую выживать в изменяющихся условиях.

Профессор Коулсон считает, что осьминоги в перспективе могут создать подводные цивилизации с развитыми социальными структурами. Хотя они вряд ли станут полноценными наземными обитателями, их способность задерживать дыхание до 30 минут и охотиться на суше может стимулировать дальнейшее эволюционное развитие. Ученый предполагает, что в будущем осьминоги могли бы даже изобрести технологии, продлевающие их пребывание на воздухе.

Тем не менее будущее осьминогов, как и других видов, остается неопределенным. Эволюционные процессы непредсказуемы, и глобальные изменения, такие как экологические катастрофы или массовые вымирания, могут радикально изменить траекторию их развития.

Ранее ученые выяснили, что даже одноклеточные организмы могут учиться.

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