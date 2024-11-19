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Даже одноклеточные организмы могут учиться, выяснили ученые

CurBio: инфузории и амебы обучаются посредством привыкания

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CDC

Международная группа ученых из США и Испании обнаружила, что одноклеточные организмы способны к такой простой форме обучения как привыкание. До недавнего времени считалось, что через приспособление могут учиться только организмы с мозгом и нервной системой. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Привыкание подразумевает ослабление реакции на стимул после многократного воздействия.

Ученые использовали передовое компьютерное моделирование для анализа того, как молекулярные сети внутри клеток инфузорий и млекопитающих реагируют на различные модели стимуляции.

Они обнаружили четыре сети, которые демонстрируют отличительные признаки привыкания, присутствующие в мозге животных.

Эти сети имели общую черту: каждая молекулярная сеть обладала двумя формами хранения «памяти», которая захватывала информацию, полученную из окружающей среды.

Один из этих видов памяти разрушался гораздо быстрее другого. Открытие предполагает, что отдельные клетки обрабатывают и запоминают информацию в течение разных промежутков времени.

Исследователи заявили, что изучение привыкания в отдельных клетках может помочь продвинуть понимание того, как работает обучение в целом.

Результаты также представляют одноклеточных существ в новом свете. Инфузории и амебы оказались они не просто молекулярными механизмами в микроскопических телах, но и способными к обучению агентами.

По словам ученых, открытие может найти в практическое применение изучении рака и иммунитета, поскольку иммунные клетки каким-то образом привыкают к присутствию новообразований и перестают с ними бороться.

Ранее биологи выяснили, что медузы могут учиться, несмотря на отсутствие мозга.

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