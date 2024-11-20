Большинство пользователей соцсетей не читает новости дальше заголовка, узнали ученые

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что подавляющее большинство пользователей не читают новости, которые репостят на свои страницы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Команда проанализировала более 35 млн публичных постов со ссылками на новостные материалы в одной из популярных соцсетей за период с 2017 по 2020 год.

Чтобы определить содержание общих ссылок, исследователи в этом исследовании использовали машинное обучение для выявления и классификации политических терминов в содержании ссылок.

Они оценивали контент по аналогичной пятибалльной шкале политической близости, от очень либеральной до очень консервативной, на основе того, сколько раз каждая группа по интересам делилась ссылкой.

Оказалось, что около 75% репостов были сделаны без предварительного перехода по ссылке. Это значит, что пользователи не читали материалы, которыми захотели поделиться.

Из этого объема политический контент с обоих концов спектра распространялся без нажатия на ссылку чаще, чем политически нейтральный контент.

По словам ученых, они столкнулись с тревожной тенденцией, поскольку большинство людей репостят материалы, не вникая в их суть. Это может способствовать распространению дезинформации.

Ранее исследователи назвали причину, по которой люди все чаще страдают от скуки в цифровом мире.