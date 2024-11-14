Ученые назвали причину, по которой современные люди все больше страдают от скуки

Канадские ученые из Университета Торонто обнаружили связь между цифровыми медиа и растущим ощущением скуки. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Согласно данным национальных опросов и исследований, сегодня люди сообщают о чувстве скуки чаще, чем когда-либо прежде. При этом показатели скуки значительно выросли среди подростков и студентов колледжей с 2009 года.

Учитывая, что хроническая скука связана с такими проблемами, как тревожность, депрессия и даже агрессивное поведение, ученые решили выяснить причину феномена.

Авторы утверждают, что цифровые медиа устанавливают высокую планку для вовлеченности, обеспечивая поток постоянно вознаграждающих стимулов.

Такая модель побуждает пользователей искать большую стимуляцию, повышая их ожидания относительно того, что является «достаточно увлекательным».

Например, эволюция контента социальных сетей — переход от текста к изображениям и коротким видеороликам — отражает возросшую потребность в более быстром и интенсивном вовлечении для привлечения внимания пользователей.

В результате действия, которые не соответствуют этому уровню стимуляции, такие как чтение книги или посещение лекции, могут показаться скучными.

Другая проблема заключается в том, что цифровые медиа фрагментируют внимание, затрудняя сосредоточение на одном занятии. Смартфоны предлагают множество отвлекающих факторов — уведомления, несколько приложений и возможность быстрого переключения между занятиями, — которые нарушают устойчивую концентрацию.

Исследование показывает, что частые прерывания снижают удовлетворенность и способность пользователей полностью погружаться в одну задачу, что приводит к большей вероятности скуки.

Третий ключевой механизм включает чувство смысла, которое авторы описывают как необходимое для устойчивого взаимодействия. Цифровые медиа, особенно социальные медиа и веб-серфинг, часто предоставляют фрагментированную и разрозненную информацию.

Этот разрозненный опыт может снизить чувство связности и смысла, заставляя людей чувствовать, что их время, проведенное онлайн, не приносит удовлетворения.

Исследователи подчеркнули, что цифровые медиа, обеспечивая бесконечную стимуляцию, парадоксальным образом способствуют росту скуки, повышая требования к вовлеченности и снижая внимание.

Ранее ученые назвали типичную ошибку, которую делает большинство людей в попытках развеять скуку.