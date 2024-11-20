Первые жители Тасмании использовали санитарные пожары 41 тысячу лет назад

Люди использовали огонь для изменения ландшафта Тасмании более 41 тысячи лет назад — на 2000 лет раньше, чем считалось ранее. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Команда исследователей из Великобритании и Австралии проанализировала древесный уголь и пыльцу из грязи с островов в Бассовом проливе между Тасманией и Австралией. Когда-то эти острова могли быть частью сухопутного моста между Австралией и Тасманией, по которому люди мигрировали с материка. Сухопутный мост исчез около восьми тысяч лет назад после окончания последнего ледникового периода, когда повышение уровня моря окончательно отрезало Тасманию от материковой части Австралии.

Анализ древней грязи показал резкое увеличение содержания древесного угля около 41,6 тысячи лет назад. За этим последовало значительное изменение состава растений 40 тысяч лет назад. Например, стал чаще встречаться приспособленный к пожарам эвкалипт.

«Это говорит о том, что древние люди расчищали леса, сжигая их, чтобы создать открытые пространства для пропитания и, возможно, культурной деятельности», — объяснили ученые.

Практика сжигания отходов до сих пор практикуется общинами аборигенов Австралии. Некоторые считают, что культурное сжигание могло бы побороть сильные лесные пожары на материке.

«Ранние тасманийские общины были первыми землеустроителями острова. Если мы хотим сохранить ландшафты Тасмании и Австралии для будущих поколений, важно, чтобы мы прислушивались к мнению коренных народов», — объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что перепады электрического поля в воздухе предсказывают стихийные бедствия.