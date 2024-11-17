Сигналы электрического поля атмосферы могут предвещать стихийные бедствия, выяснили ученые

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме нашли связь между изменениями в атмосферном электрическом поле и экстремальными погодными явлениями. Исследование опубликовано в научном журнале Atmospheric Research (AtmRes).

Команда изучила зимние климатические системы низкого давления, известные как «кипрские минимумы», в пустыне Негев на территории Израиля.

Специалисты сосредоточились на «влажных» минимумах — ситуациях, когда дожди идут при прохождении холодного фронта. Наблюдения показали существенное увеличение градиента потенциала электрического поля.

Поминутные данные показали, что значения градиента потенциала резко возрастают от типичных уровней ясной погоды (около 100–200 вольт на метр) до сотен и даже тысяч вольт на метр во время дождя.

Благодаря этим результатам ученые определили, как изменения электрического поля коррелируют с определенными погодными условиями.

Улучшенное понимание реакций электрического поля на погодные явления может значительно улучшить системы прогнозирования текущей погоды для прогнозирования экстремальных погодных условий, особенно в регионах, подверженных внезапным наводнениям и внезапным изменениям погоды, отметили специалисты.

Ранее ученых озадачили аномальные ливни, затопившие пустыню Сахару.