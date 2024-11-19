Ученые нашли необычный механизм защиты насекомых от хищников

Австралийские ученые из Мельбурнского университета обнаружили, что насекомые с блестящим панцирем обладают преимуществом перед более блеклыми сородичами, поскольку яркий наряд позволяет им спасаться от хищников. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Выводы специалистов основаны на экспериментах с пауками-скакунчиками, известными своей привычкой преследовать движущуюся добычу.

Команда использовала искусственные приманки, часть которых была блестящей, а другая имела матовое покрытие. Нападения пауков-скакунчиков фиксировали с помощью высокоскоростной съемки.

Оказалось, что пауки вдвое хуже отслеживали блестящие цели по сравнению с матовыми мишенями. Кроме того, отраженный свет заставлял хищников промахиваться по объектам на расстояние, равное двум длинам корпуса приманки.

Результаты показали, что блеск препятствует способности паука точно определить местоположение движущейся добычи. Таким образом, даже если блестящие существа хорошо заметны, их намного труднее локализовать и поймать.

Ранее ученые назвали самых ленивых в мире насекомых.