Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали самых ленивых в мире насекомых

JAE: колонии насекомых дунатотрипсов выживают за счет безделья части особей

close
Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университета Халла обнаружили самых ленивых насекомых в мире. Ими оказались крошечные дунатотрипсы (Dunatothrips aneurae), обитающие в Австралии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Animal Ecology (JAE).

Дунатотрипсы живут на листьях акаций в гнездах и собственной паутины. Они не причиняют вреда растениям и почти не имеют естественных врагов. Средний размер особи дунатотрипса не превышает трех миллиметров.

Насекомые привлекли внимание исследователей из-за своей невероятной пассивности. Оказалось, что в колониях этих существ часть группы не выполняет никаких задач, предпочитая просто лежать на листьях.

Эксперименты показали, что бездеятельные особи не чинили поврежденные гнезда, почти не производили яиц и вообще не интересуются размножением. Всю работу выполняли активные дунатотрипсы.

До сих пор остается загадкой, почему соседи по гнезду не выгоняют лентяев из своего общества. Однако Dunatothrips aneurae в целом не проявляют агрессии к кому бы то ни было, включая своих более агрессивных и опасных сородичей Akainothrips.

По мнению ученых, ленивые особи могут каким-то образом приносить пользу колонии. Например, повышая влажность в гнезде за счет дыхания, или выполнять другие не очевидные на первый взгляд задачи.

Ранее исследователи обнаружили неожиданный фактор, пресекающий размножение комаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами