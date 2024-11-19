Ученые выяснили, что маскировка осьминогов требует больших затрат энергии

Группа ученых из ведущих университетов США установила, что на смену цвета осьминоги тратят столько же сил, сколько на обеспечение жизнедеятельности их тел в состоянии покоя. Результаты исследования опубликованы в журнале National Academy of Sciences (NAS).

Осьминоги известны своей способностью мгновенно менять цвет кожи, переходя от пятнисто-коричневого до пурпурного, чтобы сбить с толку хищников или незаметно подкрасться к добыче. Со стороны такая смена окраски выглядит простым действием, но на деле требует больших затрат энергии.

В ходе исследования ученые взяли 17 образцов кожи рубинового осьминога (Octopus rubescens) и подвергли их воздействию мигающего синего света. Это заставило хроматофоры — пигментсодержащие клетки, отвечающие за изменение цвета кожи животных, — расширяться и сокращаться. Используя специально созданный респирометр, исследователи измерили, сколько кислорода потребляют клетки во время этого процесса, что дало представление об энергетических затратах.

Выяснилось, что рубиновый осьминог весом 100 граммов использует 219 микромолей кислорода в час для полного изменения окраски тела. Это значение почти равнозначно затратам на поддержание метаболизма осьминога в состоянии покоя, составляющим 237 микромолей в час. Таким образом, процесс смены цвета требует столько же энергии, сколько и все основные биологические функции осьминога в состоянии покоя.

Ученые предполагают, что такие высокие энергетические затраты объясняют, почему осьминоги часто предпочитают прятаться в укрытиях, а не активно передвигаться. Кроме того, необходимость тратить много сил обусловливает менее развитую систему хроматофоров у глубоководных осьминогов, живущих в условиях постоянной темноты.

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