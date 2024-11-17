Древние египтяне применяли галлюциногены в ходе обрядов, выяснили ученые

Международная группа археологов из США и Италии обнаружила первое в истории материальное доказательство использования галлюциногенов в ходе религиозных ритуалов в Древнем Египте. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые проанализировали содержимое одного из египетских глиняных сосудов, переданных в дар Художественному музею Тампы во Флориде в 1984 году. Эта емкость была украшена головой Беса — собирательного божества-хранителя домашнего очага, почитавшегося древними египтянами. К Бесу обращались с просьбами о защите, плодородии, исцелении и удаче.

Используя измельченный образец, полученный при соскабливании внутренних стенок чаши, команда впервые объединила многочисленные аналитические методы, чтобы узнать, что в ней было в последний раз.

«Впервые мы смогли идентифицировать все химические сигнатуры компонентов жидкой смеси, содержащейся в кружке Беса из Художественного музея Тампы, включая растения, используемые египтянами, все из которых обладают психотропными и лечебными свойствами», — подчеркнули авторы статьи.

Анализ показал, что в сосуде находился коктейль из психоделических препаратов, телесных жидкостей и алкоголя — сочетание, которое, как полагает команда, использовалось в магическом ритуале, воспроизводящем египетский миф о плодородии.

Смесь была приправлена ​​медом, семенами кунжута, кедровыми орешками, солодкой и виноградом, которые обычно использовались, чтобы сделать напиток похожим на кровь.

Исследователи полагают, что это снадобье использовали для погружения в транс в ходе обряда, призванного подтвердить успешную беременность.

Ранее археологи нашли ценные украшения в нетронутых древнеегипетских гробницах.