Врач рассказал, как снять усталость с ног

Чтобы снять усталость с ног после долгой прогулки, можно выполнить два упражнения для расслабления стопы и области голеностопного сустава — вращение стопой и оттягивание носков от себя и к себе. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Самый простой вариант «разгрузить» стопы и область голеностопного сустава — выполнить обычные вращения стопой из положения стоя. Упражнение стандартное и знакомое каждому с детства. Движения не должны быть слишком резкими, и при этом обязательно нужно сделать повороты в обе стороны — примерно по 10 «кругов» на каждую», — рассказал врач.

Помимо стоп необходимо «разгрузить» зону голени. Сделать это проще всего с помощью оттягивания носков.

«Это помогает растянуть переднюю поверхность голени, а для расслабления икроножных мышц на задней поверхности — потяните носки на себя. Растягивать голень важно медленно, с небольшим усилием. Выполнять упражнение можно сидя: на каждой ноге по очереди или на обеих одновременно. Оптимальная продолжительность каждой растяжки: от 30 секунд до минуты. Если одна нога устает, натирает или тем более болит больше, чем другая, это убедительный повод обратиться к остеопату для диагностики и лечения», — отметил доктор.

Предупредить усталость ног поможет удобная обувь. По словам врача, нужно выбирать варианты из «дышащих» материалов и с функцией защиты от влаги.

«Допустимо надеть на прогулку обувь на небольшом устойчивом каблуке. А вот любимые многими угги и другие модели на плоской подошве для продолжительной ходьбы подходят плохо. Такая обувь не дает стопе должной поддержки и амортизации. Это увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, а также повышает риск плоскостопия. Значение имеет и положение тела во время прогулки. Важно держать спину ровно, как будто ваша макушка подвешена за невидимый «крючок». Чтобы в ногах не копилась усталость, старайтесь держать живот подтянутым, чтобы не наклонять туловище вперед. Иначе передний отдел стоп будет испытывать лишнюю нагрузку, быстрее устанет и начнет болеть», — заключил Симкин.

Ранее в России нашли лекарственную альтернативу операции при болезнях суставов.