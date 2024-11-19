проект

>

В России нашли лекарственную альтернативу операции при болезнях суставов

МФТИ: создан препарат для лечения суставов, который заменит операцию по протезированию

close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из МФТИ вместе с коллегами из Канады придумали, как получать инъекционные лекарства на основе наночастиц из биосовместимых, биоразлагаемых и экономически доступных реагентов для лечения остеоартрита, которые смогут заменить операции по эндопротезированию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Под остеоартритом понимают группу хронических заболеваний суставов, при которых страдает хрящ, суставная сумка, связки и околосуставные мышцы. Поражает остеоартрит в основном крупные суставы: коленные, тазобедренные и суставы позвоночника. Согласно статистическим данным, остеоартритом болеют более 800 млн человек.

Лечение заболевания комплексное. При тяжелом течении болезни оно включает инъекции в колено раствора гиалуроната натрия, который заменяет суставную смазку. Но препарат долго не задерживается в суставах, поэтому эффект достигается только при регулярном повторе курса. Разработанные в МФТИ лекарства имеют длительный период удержания в суставах.

Препараты состоят из конъюгантов — структур, представляющих собой комбинацию наночастиц углерода и фитогликогена с закрепленными на поверхности аминогруппами.

«Полученные конъюганты выдерживают внутрисуставное давление, равное 0,5—5,0 МПа, обеспечивают низкий коэффициент трения суставных поверхностей, лежащий в диапазоне 10−3—10−2, и удерживаются хрящом за счет электростатических сил. Углеродные квантовые точки, функционализированные аминогруппами, выступают метками, светящимися в красной области спектра, что позволяет отслеживать процессы, происходящие с лекарственным препаратом с момента поступления и до выведения из организма», – рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран МФТИ Софья Морозова.

Для определения периода удержания конъюгантов в суставе ученые ставили опыты на 8-недельных мышах-самцах. Им делали инъекцию в коленный сустав и наблюдали за состоянием. Было установлено, что конъюгант выводится из организма мыши на 13 сутки, тогда как гиалуронат натрия — уже на 4 сутки.

Можно ожидать, что в ближайшем будущем внутрисуставные инъекции препаратов на основе полученных учеными конъюгантов станут надежной альтернативой операциям по эндопротезированию.

Ранее был создан алгоритм для выявления остановки дыхания во сне у людей с апноэ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами