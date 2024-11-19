В России создают приложение для отслеживания лечения артрита и артроза

Команда ученых и медиков разрабатывает медицинскую аналитическую платформу, ключевой частью которой станет мобильное приложение для пациентов, проходящих лечение ревматологических заболеваний, в том числе таких, как артрит и артроз, генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе, ученые которого занимаются разработкой.

Ревматические болезни — группа заболеваний, протекающих преимущественно с системным или локальным поражением соединительной ткани. К ним относятся такие болезни, как артрит, остеоартроз, системная красная волчанка и другие. Прорывом в их лечении стали генно-инженерные биологические препараты, которые блокируют механизм возникновения воспаления.

Однако несмотря на эффективность, они могут вызывать нежелательные реакции, такие как инфекции, воспаления, анемия, тромбоцитопения, антифосфолипидный синдром, аутоиммунные заболевания и другие. Это требует индивидуального подбора препаратов и доз, а также профилактики и лечения осложнений. Приложение, которое разрабатывают ученые, поможет это сделать.

«Наша платформа ориентирована в первую очередь на ревматологический профиль, который охватывает свыше 20 классов заболеваний. При этом разработанные технологии можно будет адаптировать и для других направлений высокотехнологичной медицинской помощи», — пояснил «Газете.Ru» руководитель магистерской программы «Медицинские интеллектуальные системы» Московского Политеха Юрий Филиппович.

Мобильное приложение позволит проводить персонифицированную оценку и мониторинг состояния пациентов, получающих терапию ГИБП. Врачи смогут анализировать в динамике результаты клинических данных, определять эффективность и безопасность лечения, а также принимать решения о дальнейшем плане лечения.

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