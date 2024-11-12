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Стало известно, когда применяют кровати с невесомостью для бойцов СВО

Генерал-майор Есипов: для лечения бойцов СВО используются кровати с невесомостью

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На базе «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Министерства обороны работает ожоговый центр. Он оборудован отечественными кроватями «Сатурн-90М» с эффектом невесомости. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Центра, заслуженный врач Российской Федерации Александр Есипов.

«Сюда поступают пациенты с обширными тяжёлыми ожогами, и следует отметить, что данный центр более чем успешно справляется со своей задачей. Он в полной мере оснащен кроватями «Сатурн-90М» с эффектом невесомости. Это очень хорошие кровати российского производства (Санкт-Петербург). До этого у нас стояли бельгийские «Клинитроны», но они были жутко дорогими, в том числе при их эксплуатации и обслуживании», – рассказал Есипов.

Кровати «Сатурн-90М» существенно облегчают состояние больного и расширяют возможности оказания помощи – дают возможность выставить нужную температуру, осуществлять аэрацию обожженной ткани, не допускать пролежней и улучшать приживляемость трансплантатов, поэтому даже при достаточно обширных ожогах в центре выживаемость высокая.

Подробнее о том, как лечат бойцов СВО — в интервью Есипова «Газете.Ru».

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