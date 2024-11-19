Ученые научили крыс водить маленькие «автомобили»

Ученые из Университета Ричмонда научили крыс водить маленькие машинки и обнаружили, что животным это нравится. Об этом сообщается на сайте University of Richmond.

Крысиный «автомобиль» представлял собой пластиковый контейнер с мотором и педалью из проволоки. Ученые научили грызунов использовать его, чтобы эффективнее и быстрее добираться до лакомства. Животные быстро освоили технику вождения и начали демонстрировать поразительную точность в управлении.

Ученые заметили, что крысы из обогащенной среды — помещений с игрушками и большим пространством для тренировок — обучались вождению быстрее, чем их сородичи из стандартных клеток. Это подтвердило гипотезу о том, что разнообразная среда развивает нейропластичность, улучшая способность мозга адаптироваться.

Самым удивительным, по словам ученых, оказалось поведение животных. Некоторые крысы запрыгивали в машину и нажимали на педаль еще до начала движения. По мнению исследователей, это указывает на то, что процесс вождения приносил им удовольствие. Эксперимент также показал, что у крыс возникали положительные эмоции, сравнимые с радостью.

В ходе дополнительных экспериментов ученые проверили, как ожидание награды влияет на поведение. Оказалось, что крысы-водители, привыкшие к задержкам в получении угощения, проявляли больше оптимизма, были смелее в решении задач и демонстрировали характерную «радостную» позу, поднимая хвосты.

Ранее российские ученые подключили крысу к искусственному интеллекту.