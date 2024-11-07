Российские ученые подключили крысу к искусственному интеллекту

Российские исследователи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает биотехническая лаборатория Neiry в своем пресс-релизе.

Отмечается, что исследователи лаборатории совместно с учеными из МГУ показали результаты эксперимента с крысой, подключенной к ИИ.

Животное может отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры.

«Перед вами Пифия — первая в мире самая умная лабораторная крыса, которая может ответить на любой вопрос по физике, истории, математике и, конечно же, нейрофизиологии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мозг животного подключен к искусственному интеллекту и с помощью ИИ у нее есть доступ к любой информации в интернете. Ученые устно задают любой вопрос, а ИИ «подсказывает» крысе верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга.

В октябре сообщалось, что искусственный интеллект помог ученым из США создать тысячи новых переключателей ДНК для управления активностью генов. Ученые протестировали обнаруженные ими переключатели на рыбах и мышах. Они смогли успешно активировать гены в мозге и печени, не влияя на другие ткани организма.

Ранее в России оценили риски использования искусственного интеллекта детьми.