Перелетные птицы могут приносить клещей с опасными инфекциями, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Южного Миссисипи обнаружили, что переносящие патогены клещи способны преодолевать тысячи километров, паразитируя на перелетных птицах. Если в месте прибытия окажется подходящий климат, это может привести к появлению новых для региона болезней. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (FCIM).

Чтобы изучить распространение клещей через перелетных птиц, ученые установили сети в шести местах, где пернатые останавливаются на отдых вдоль северной части Мексиканского залива.

Каждую птицу оснастили кольцом с идентификационным номером, измерили и осмотрели для проверки ее физического состояния и поиска клещей. Когда клещи были найдены, их удалили и сохранили для последующего анализа ДНК, чтобы подтвердить вид и идентифицировать переносимые ими микроорганизмы.

Это показало, насколько далеко могут переноситься клещи: средние расстояния распространения достигли 5 тыс. км.

Затем ученые проанализировали переносимые клещами микробы. Наиболее распространенными среди них оказались бактерии Francisella, которые служат эндосимбионтами, помогающими клещам функционировать.

Вторыми по распространенности бактериями были виды Rickettsia, что может указывать на возможные симбиотические отношения с клещами.

Некоторые виды риккетсий могут вызывать заболевания у людей, включая пятнистую лихорадку, но пока неизвестно, способны ли инвазивные виды клещей передавать эти заболевания людям, отметили исследователи.

Ранее в Китае обнаружили неизвестный вирус, который переносится клещами и вызывает летальное поражение мозга.