Ученые случайно нашли морских червей, считавшихся вымершими более полувека назад

Международная группа океанологов из Японии и Саудовской Аравии обнаружила доказательства существования вида морских червей Haplosyllis anthogorgicola, представителей которого не видели в природе почти 70 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

Ученые проанализировали фрагмент кораллов, добытый во время одной из последних подводных экспедиций. Изучение материалов показало, что они кишат Haplosyllis anthogorgicola. Эти организмы считались вымершими не позднее 1957 года.

Вслед за этим открытием, специалисты решили проанализировать фотографии с сайта iNaturalist, ресурса, куда натуралисты-любители на добровольной основе загружают изображения кораллов, морских коньков и других животных и растений.

Как показало исследование, Haplosyllis anthogorgicola часто попадали на снимки подводной жизни, обычно появляясь на кадрах с морскими коньками.

Океанологи отметили, что в действительности этот вид не вымер, а был просто забыт морскими учеными на много десятилетий.

По словам исследователей, Haplosyllis anthogorgicola — полезные существа в экосистеме коралловых рифов, поскольку они помогают очищать среду от плавающего мусора.

Ранее в реке Меконг в Камбодже нашли огромную рыбу, считавшуюся вымершей 20 лет назад.