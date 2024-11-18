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Названо неожиданное полезное свойство какао

Food and Function: какао может защищать сосуды от воздействия стресса

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Ученые из Университета Бирмингема установили, что какао может смягчать негативное влияние стресса на сердечно-сосудистую систему благодаря флавонолам в составе. Результаты исследования опубликованы в журнале Food and Function.

В исследовании приняли участие молодые здоровые добровольцы. Участников разделили на две группы и предложили им съесть завтрак, состоящий из двух круассанов с маслом, 10 граммов соленого сливочного масла, 1,5 ломтика сыра Чеддер и 250 мл цельного молока. В качестве напитка первой группе предоставили какао с низким содержанием флавонолов, а второй — с высоким.

Флавонолы — это натуральные соединения, которые придают цвет растительным продуктам. В организме человека они действуют как антиоксиданты — защищают клетки от повреждения особыми нестабильными молекулами.

После короткого отдыха ученые попросили участников выполнить тест на скорость счета в уме, который постепенно усложнялся в течение восьми минут. Испытуемым сообщали о каждом неправильном ответе. По окончании теста исследователи измерили кровоток в предплечье, сердечно-сосудистую активность и насыщение кислородом тканей префронтальной коры (ПФК) мозга у каждого добровольца. Ученые также провели ультразвуковую визуализацию плечевой артерии.

Команда исследователей подтвердила, что употребление жирной пищи с напитком с низким содержанием флавонолов во время стрессового теста снижало функцию сосудов (снижение дилатации плечевой артерии на 1,29%). Такой эффект сохранялся в течение 90 минут после окончания стрессового события. Также было установлено, что обогащенное флаволами какао нейтрализовало этот эффект.

Ученые отметили, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием флаванолов может быть использовано в качестве стратегии для смягчения последствий неправильного питания для сосудистой системы.

Ранее ученый подтвердил, что зеленый чай может защитить от болезни Альцгеймера.

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