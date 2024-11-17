Зеленый чай может защитить от болезни Альцгеймера, подтвердил ученый

Профессор Майкл Чен из Института неврологии Калифорнийского университета рассказал изданию New York Post, что зеленый чай может снижать риск развития болезни Альцгеймера благодаря особым веществам — катехинам, в составе.

Чтобы подтвердить нейропротекторный эффект зеленого чая, ученый провел собственное исследование с участием 2500 добровольцев старше 65 лет. Он обнаружил, что регулярное ежедневное употребление двух-трех чашек зеленого чая снижает вероятность развития деменции на 40%.

По словам профессора Чена, ключевым полезным компонентом напитка является эпигаллокатехин галлат — мощный антиоксидант. Он способен проникать через гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой) и защищать нейроны от окислительного стресса, который играет важную роль в развитии деменции.

Для достижения наилучшего профилактического эффекта специалист рекомендует заваривать зеленый чай при температуре 70-80°C в течение трех-четырех минут. При этом Чен предупредил, что высокие температуры и длительное кипячение могут разрушать полезные вещества и способствовать накоплению нежелательных дубильных веществ.

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