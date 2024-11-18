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Заводы могут вызывать локальные снегопады, выяснили ученые

Science: выбросы промышленных предприятий охлаждают облака и генерируют осадки

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Unsplash

Эстонские ученые из Тартуского университета пришли к выводу, что загрязняющие выбросы заводов и фабрик могут провоцировать локальные снегопады. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Используя спутниковые наблюдения, климатологи обнаружили характерные шлейфы ледяных облаков и уменьшенную облачность по направлению ветра от промышленных районов в Северной Америке, Европе и Азии.

Объединив спутниковые и наземные радиолокационные данные, исследователи проследили физические процессы от образования льда до выпадения снега и уменьшения облачности вблизи крупных индустриальных зон.

Капли облаков могут оставаться жидкими вплоть до температур около -40°С, что известно как переохлажденная вода. Это происходит потому, что для превращения капель облаков в лед при температурах от нуля до -40°С необходимы подходящие аэрозольные частицы.

Исследование предполагает, что такие отрасли, как металлургические и цементные заводы, угольные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, выбрасывают аэрозольные частицы, которые вызывают замерзание переохлажденных жидких облаков, что приводит к снегопадам.

Обнаруженные шлейфы уменьшенной облачности представляют собой местные явления, и остается неясным, вызывают ли антропогенные аэрозоли образование льда в облаках в более крупных пространственных масштабах, отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что сильные снегопады могут привести к землетрясениям.

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