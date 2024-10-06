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Российские ученые назвали главные препятствия на пути к «цифровому бессмертию»

ПНИПУ: перенос сознания в цифровую среду создаст этические и социальные проблемы

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Depositphotos

Ученые Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали главные препятствия для реализации идеи «цифрового бессмертия» — возможности в той или иной воссоздать сознание человека в виртуальной среде с возможностью взаимодействия с внешним миром. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Хотя современные технологии пока не дошли до такого уровня развития, концепция цифрового бессмертия обсуждается исследователями, философами и другими специалистами.

По словам представителей Пермского Политеха, имеющиеся технические средства не позволяют оцифровать человеческий мозг из-за его крайней сложности. Мозг содержит около 100 млрд нервных клеток, каждая из которых обладает десятками тысяч рецепторов.

Даже если не брать во внимание вспомогательные ткани мозга, сканирование одного органа будет включать в себя информацию примерно об одном квадриллионе точек, уточнили в ПНИПУ.

Ученые добавили, что даже если в будущем получится преодолеть технические ограничения, соискателям вечной цифровой жизни придется решать проблемы безопасности и защиты своей идентичности, чтобы их личность не смогли скопировать, как обычный набор данных, а также изменить или уничтожить эту информацию.

Кроме того, подобная технология создаст правовые, социальные, этические и иные трудности, изменив само понятие жизни. Это будет иметь непредсказуемые последствия, считают представители Пермского Политеха.

Ранее ученые предупредили о риске психического расстройства из-за общения с цифровыми копиями покойных родных и близких.

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