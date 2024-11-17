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«Роскосмос» подготовил к старту ракету для «Прогресс МС-29»

«Роскосмос»: ракета для грузового корабля «Прогресс МС-29» собрана на «Байконуре»

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Ракета «Союз-2.1а» для грузового корабля «Прогресс МС-29» собрана на космодроме «Байконур». Об этом «Интерфакс» сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«После этого государственная комиссия разрешила 18 ноября вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки», — сообщили в пресс-службе корпорации.

Старт космического корабля назначено 21 ноября в 15:22 мск. «Прогресс МС-29» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2 487 кг грузов. Среди этого объема — питьевая вода для космонавтов, топливо для дозаправки станции, а также научное оборудование.

До этого многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС).

Cargo Dragon отправился к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. В рамках полета Cargo Dragon доставит на МКС более 2,7 тонны груза.

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