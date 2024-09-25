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Врач рассказала, можно ли поседеть от стресса

Daily Mail: стресс может усугубить процесс поседения, но не вызвать его

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Depositphotos

Длительный эмоциональный стресс может ускорить процесс поседения, но не выступить основной причиной изменения цвета волос. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский трихолог Ева Праудман.

Согласно опросу, проведенному представителями бренда уходовой косметики для волос Schwarzkopf, около 50% женщин замечают седые волосы или пряди к 30 годам, чаще всего в возрасте от 31 до 35. 17% обнаруживают у себя первые седые волосы до двадцатипятилетия. Около 80% респонденток заявили, что, по их мнению, стресс ускоряет процесс поседения, а 71% считают, что возраст появления седины определяется генами.

Трихолог Праудман объяснила, что недостаток меланоцитов — клеток, которые придают цвет волосам, — выступает основным фактором, из-за которого волосы кажутся седыми. В основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у разных женщин протекают с различной скоростью. Психологический стресс действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной.

Ранее врач назвала ошибку в уходе за волосами, которая ведет к выпадению.

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