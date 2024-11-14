Российские ученые синтезировали новое вещество для борьбы с раком мозга

Российские ученые в УрФУ синтезировали вещество с противоопухолевым эффектом, которое может стать основой для борьбы с глиобластомой — наиболее частой и агрессивной формой рака мозга. Об этом сообщил портал BioMetals (BM).

По данным ученых, на основе этого вещества препарат от рака станет менее токсичным для пациентов.

Заведующий лабораторией первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Всеволод Мелехин отметил, что в настоящее время глиобластома неизлечима. Пациенты с такой опухолью обычно проживают не более 15 месяцев. Лишь менее пяти процентов пациентов могут прожить еще пять лет после постановки диагноза, подчеркнул он.

Сейчас болезнь лечат с помощью соединений из платины, которые очень токсичны и приводят к серьезным побочным эффектам. Также уже во время лечения опухолевые клетки адаптируются к таким препаратам и перестают на них реагировать — это и побудило ученых искать альтернативные препараты. В итоге в УрФУ создали вещество, схожее по структуре с цисплатином, но менее токсичное.

В основе обоих препаратов лежит платиновый комплекс с низкой молекулярной массой, которая помогает молекулам проникать с кровью в головной мозг. Но у российского вещества другой механизм действия, отметил Мелехин.

Ранее ученый рассказал, почему до сих пор не создано эффективное лечение рака мозга.