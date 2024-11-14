Ученые выяснили, как принимать витамин D от гипертонии

Ученые из Ливана обнаружили, что ежедневный прием 600 МЕ витамина D в течение месяца снижает артериальное давление, тем самым снижая риск инсульта, слабоумия и сердечного приступа. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Endocrine Society.

В исследовании принял участие 221 доброволец. Средний возраст участников составил 71 год, а индекс массы тела — 30,2 (что соответствует ожирению). Участники были разделены на две группы: первая группа принимала добавку, содержащую 600 МЕ (международных единиц) витамина D в одной таблетке, а вторая — добавку с повышенной дозой (3750 МЕ).

После окончания месячного эксперимента ученые наблюдали за испытуемыми в течение одного года. Исследователи отметили, что в обеих группах артериальное давление снизилось в среднем на 3,5 мм рт. ст. В группе, получавшей более высокую дозу витамина D, снижение составило 4,2 мм рт. ст., а в группе с низкой дозой — 2,8 мм рт. ст.

Ученые объяснили, что витамин D, основная роль которого заключается в помощи костным тканям усваивать кальций и предотвращать их ломкость, также может предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и деменцию. Дело в том, что эти заболевания тесно связаны с последствиями артериальной гипертонии.

Уровень витамина D в организме можно определить с помощью анализа крови. Считается, что значение ниже 25 нмоль/л является дефицитом. При этом ученые предупреждают, что переизбыток витамина D также может быть вреден. Превышение дозы может привести к гиперкальциемии — состоянию, при котором в организме накапливается избыточное количество кальция, что повышает риск образования камней в почках и отложений в артериях.

Эксперты подчеркнули, что оптимальная дозировка витамина D составляет 600 МЕ в день.

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