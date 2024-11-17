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Названы самые опасные для печени продукты

JHepa: фабричные продукты с трансжирами и консервантами опасны для печени

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Ученые из Медицинского центра Университета Дьюка связали потребление богатых подсластителями, консервантами и трансжирами продуктов с развитием неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Результаты исследования опубликованы в Journal of Hepatology (JHepa).

В исследовании приняли участие около 15 тысяч добровольцев. В течение десяти лет ученые отслеживали пищевые привычки участников и собирали данные о состоянии их здоровья. Особое внимание уделили потреблению ультра-обработанных продуктов.

Ультра-обработанными называют продукты, произведенные в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и ароматизаторов. Такая пища зачастую содержит много жиров, сахара и искусственных подсластителей.

Результаты показали, что у людей, которые регулярно потребляли полуфабрикаты и продукты с искусственными добавками, риск развития НАЖБП был повышен на 37%.

Исследователи объяснили, что печень играет ключевую роль в метаболизме и детоксикации организма. Чрезмерное увлечение фастфудом и другими продуктами с большим количеством добавок может увеличить нагрузку на орган, вызывая накопление в его тканях жира.

Ранее ученые выяснили, что употребление кофе снижает риск рака печени.

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