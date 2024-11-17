Названо неожиданное полезное свойство кофе

Ученые из Университета Квинс в Белфасте установили, что кофейные полифенолы снижают воспалительные процессы в печени, предотвращая развитие рака. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

В исследовании, охватившем 472 000 участников, изучалась связь между пищевыми привычками и риском развития онкологических заболеваний. 75% испытуемых регулярно употребляли кофе.

В течение всего периода мониторинга здоровья было зафиксировано 3500 случаев рака, из которых 88% составил гепатоцеллюлярный рак. Это наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени.

Статистический анализ показал, что среди тех, кто употреблял кофе на постоянной основе, риск развития рака печени был на 50% ниже. Этот защитный эффект сохранялся даже при наличии факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя.

По словам ученых, биохимический анализ показал, что кофеин обладает антиоксидантной активностью в тканях печени. Кофейные полифенолы снижают интенсивность воспалительных процессов на 45% и оказывают гепатопротекторное действие.

Исследователи продолжают изучать потенциальное влияние кофе на риск развития других видов опухолей. Однако, по предварительным данным, этот напиток не способен защитить от рака желудка или кишечника.

Ранее ученые выяснили, что растворимый кофе ускоряет старение.