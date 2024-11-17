Искусственный интеллект нашел болезнь печени у 83% пациентов, не знавших о своем состоянии

Искусственный интеллект (ИИ) выявил болезни печени на ранних стадиях у 83% пациентов, у которых не нашли проблем врачи. О результатах исследования сообщает Американская ассоциация по изучению заболеваний печени (AASLD).

Заболевания печени, которые поддаются лечению при раннем обнаружении, часто остаются незамеченными до поздних стадий. Это повышает риск их прогрессирования и необратимого повреждения органа.

Ученые проанализировали данные медицинских карт почти тысячи американцев. Алгоритм ИИ показал, что 834 пациента соответствовали критериям неалкогольной жировой болезни печени. Но лишь у 137 из них был зарегистрирован этот диагноз. Это означает, что ИИ выявил 83% пациентов с жировой болезнью печени, которые не знали о своем состоянии.

Жировая болезнь печени связана с другими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом 2-го типа и повышенным уровнем холестерина. Заболевание долго протекает бессимптомно.

«Люди не должны интерпретировать наши результаты как недостаток подготовки врачей. Напротив, исследование показывает, как искусственный интеллект может дополнять рабочий процесс врача, устраняя ограничения традиционной клинической практики», — отметили ученые.

Ранее ученые показали устройство для раннего выявления закупорки желчных протоков.