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Ученые показали устройство для раннего выявления закупорки желчных протоков

Microsystems & Nanoengineering: датчик поможет выявить закупорку желчных протоков

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Microsystems & Nanoengineering/Patricia Delacey/University of Michigan

Ученые из Мичиганского университета создали беспроводной датчик для предупреждения о закупорке желчных протоков. Результаты исследования опубликованы в журнале Microsystems & Nanoengineering.

Для лечения различных закупорок в организме человек используются расширяющие сосуды и протоки каркасы — стенты. Однако сами стенты могут блокироваться. В новом исследовании ученые представили датчик блокирования стентов желчных протоков.

Закупорка желчных протоков может вызывать желтуху, повреждение печени и потенциально опасные для жизни инфекции. Блокирование может произойти из-за рака поджелудочной железы и печени, инфекции или камней в желчном пузыре.

В настоящее время медицинские работники отслеживают закупорку желчных протоков с помощью анализов крови. Однако обнаружить блокирование стента можно только при сильной закупорке. Разработанный учеными датчик позволит выявлять блокирование стента на ранней стадии.

Длина датчика составляет 8 миллиметров и всего 1 миллиметр в ширину. Он заключен в защитную напечатанную на 3D-принтере пластиковую структуру, которая прикрепляется к пластиковым стентам. Во время осмотра пациент надевает на талию похожее на пояс устройство. При этом возникает магнитное поле, на которое реагирует датчик. Если стент заблокирован, устройство подаст сигнал.

Разработанную учеными технологию в будущем можно будет использовать в стентах, расширяющих сосуды сердца и мочевые протоки.

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