Ученый рассказал, почему до сих пор не создано эффективное лечение рака мозга

Иммунотерапия может совершить революцию в лечении опухоли мозга глиобластомы. Пока что этому мешают побочные эффекты, отсутствие систем доставки препаратов в мозг, природа опухоли и нехватка финансирования. Об этом ученый из Университета Кардиффа рассказал на The Conversation.

Глиобластома — самая распространенная и самая опасная форма рака мозга. В мире ежегодно регистрируется приблизительно 150 тысяч новых случаев. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет от 12 до 15 месяцев. И только 6,9% пациентов могут прожить более пяти лет. Также опухоль вызывает головные боли, судороги, когнитивные и личностные изменения, а также неврологические нарушения.

Стандартные методы лечения глиобластомы, включая хирургию, лучевую терапию и химиотерапию, часто оказываются эффективными только временно. Глиобластома устойчива к этим методам из-за способности подавлять противоопухолевый иммунитет. Кроме того, существует гематоэнцефалический барьер, препятствующий попаданию лекарств в мозг.

Ученые считают, что выходом может стать иммунотерапия, активирующая иммунитет для борьбы с раковыми клетками. Однако не все виды рака поддаются иммунотерапии. Дело в том, что она нацелена на определенные молекулы-мишени. Однако глиобластома быстро мутирует, и мишени меняются. Из-за этого опухоль становится устойчива к иммунотерапии.

Вторая проблема — побочные эффекты, связанные с иммунитетом, включая воспаление органов и отек мозга. Также важен метод доставки препаратов для иммунотерапии: сейчас ученые пытаются разработать системы доставки через кровь или спинномозговую жидкость. Исследования показывают, что такие методы возможны и они помогут избежать операций на мозге.

Иммунотерапия может стать лучшим вариантом лечения для пациентов с глиобластомой. Дефицит финансирования тормозил прогресс развития области, считает Клемент. Однако инвестиции в иммунотерапию быстро растут, и вскоре можно ждать поворотного момента в лечении рака мозга.

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