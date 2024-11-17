Древние галактики-«красные монстры» озадачили ученых скоростью своего формирования

Международная группа астрономов из Великобритании и Швейцарии обнаружила три огромные галактики возрастом более 12,8 млрд лет. Их размеры и возраст заставили ученых пересмотреть модели формирования галактических систем. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда сделала открытие с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Найденные галактики назвали «красными монстрами» из-за их масштаба и характерного цвета излучения.

По словам исследователей, галактики-монстры образовались с невероятной скоростью, бросающей вызов существующим знаниям об эволюции подобных структур. Они возникли в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Среди астрономов распространено мнение, что галактики формируются внутри гигантских гало темной материи, мощная гравитация которой затягивает внутрь обычную материю, такую ​​как газ и пыль, а затем сжимает ее, образуя звезды.

Обычно это рассматривается как довольно неэффективный процесс, при котором лишь 20% входящего газа в конечном итоге превращается в звезды.

Открытие «красных монстров» ставит под сомнение эту точку зрения, поскольку около 80% их газа, по-видимому, становится звездами.

«Результаты указывают на то, что галактики в ранней Вселенной могли образовывать звезды с неожиданной эффективностью», — отметили исследователи.

Ранее ученые впервые обнаружили «вывернутую наизнанку» галактику.