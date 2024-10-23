Ученые впервые обнаружили «вывернутую наизнанку» галактику

Международная группа астрономов из Великобритании, США, Германии и других стран обнаружила необычную галактику, возникшую вскоре после Большого взрыва. По всей видимости, она развивалась иначе, чем большинство известных галактических структур. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Как показали наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), открытая галактика JADES-GS+53.18343−27.79097 образовалась всего через 700 млн лет после Большого взрыва и была примерно в 100 раз меньше Млечного Пути. Ее рост происходил в обратном направлении — звезды формировались быстрее на окраинах, чем внутри плотного ядра.

В новом исследовании астрономы просмотрели данные о древних галактиках, собранные с помощью JWST. Изучение наблюдений открыло ученым существование JADES-GS+53. Команда проанализировала свет звезд внутри ее структуры и таким образом определили возраст галактики.

Исследователи обнаружили, что галактика имеет очень плотное ядро ​​и окружена диском газа и пыли, звезды которого быстро формируются, в результате чего галактика удваивается в размере каждые 10 миллионов лет — в тысячу раз быстрее темпов роста Млечного Пути. Как только звезды обретают форму, они медленно перемещаются к ядру и заставляют галактику вращаться быстрее.

Теоретические модели предсказывали, что такие «вывернутые наизнанку» галактики должны были быть распространены в ранней Вселенной, но до недавнего времени у этих гипотез не было практических подтверждений.

По словам астрономов, их открытие имеет важное значение для понимания эволюции галактик.

Ранее ученые обнаружили одинокие, древние и очень яркие квазары непонятного происхождения.